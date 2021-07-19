حمو بيكا يشن هجوما حادا على عمر كمال: توبة إني أغني مع شخصية زيك (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا ، بشكل حاد مغني المهرجانات عمر كمال، وذلك بعد تصريحات الأخير ضد الأول، بأنه لا يُجيد الغناء، وتداولت تلك التصريحات سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث حمو بيكا، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!».

وأشار قائلًا: «طلعت خبط في الفنانة سمية الخشاب برضه، أنت مش بيطمر فيك أي شيء.. رغم إنك مفروض تقول الحمد لله إن النجمة نزلت لك وكتر خيرها.. ولو الأغنية جابت 100 الف، كويس مش وحش.. الأغنية مش بالملايين والأرقام، أهم حاجة تشتغل في الشارع».

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