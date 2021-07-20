بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في أول أيام عيد الأضحى.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسنت شوقي ومحمد فراج

شاركت الفنانة بسنت شوقي ،جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي في الصورة برفقة زوجها الفنان محمد فراج وهما يحتفالن بعيد الاضحى المبارك.

وعلقت بسن شوقي على الصورة وكتبت :” كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد اضحى سعيد وجميل علينا كلنا ♥️???? يا رب كل البركة والصحة والستر وجبر الخواطر”.

وفي وقت سابق، خرجت الفنانة الشابة بسنت شوقي عن صمتها وعلقت على الأنباء المتداولة بشأن فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان محمد فراج.

وقالت بسنت شوقي، في تصريحات لبرنامج «et بالعربي»، والذي يُذاع عبر فضائية «MBC»: «والله العظيم أنا أصغر منه، ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ 20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول».

أضافت بسنت شوقي في تصريحاتها: «أنا مشكلتي في الموضوع إن اللي اتقال ده مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط، أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر، وأنا أصغر منه يا جماعة».

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