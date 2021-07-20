زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور.. شكلها تغير تمامًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، على حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” صور جديدة برفقة زوجته.

ونشر الفيشاوي، صور له مع زوجته أثناء حضور أحد الافلام السينمائية في إحدى دور العرض.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور وكتب :” لدينا الكثير من الحب لبعضنا البعض ونعم نحن مدمنون على السينما”.

وظهرت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي في الصور بملامح مختلفة وشك متغير، وهو مالاحظه الجمهور في التعيقات التي جاء أبرزها :” هي شكلها عمل كدا ليه, هي عيانة؟”.

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، على حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” بمقطع فيديو يسخر من رمضان على طريقته.

ونشر الفيشاوي، فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يسبح في حوض سباحة ويحمل كوبا عليه صورته على أنغام أغنية عبد الباسط حمودة ” أنا مش عارفني”.

وفي وقت سابق، هاجم احمد الفيشاوي، الفنان محمد رمضان بعدما نشر مقطعا من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “الدبابة” وتقول كلماتها: “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.

ومؤخرًا،قام الفنان أحمد الفيشاوي ، بنشر صورة جديدة له برفقة ابنته الصغيرة وعاملة منزله ليشارك جمهوره ومتابعيه تلك اللحظة التي يعترف فيها بالامتنان والتقدير لمجهوداتها في منزله، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

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