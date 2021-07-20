بعد غياب 19 عام .. اللقطات الأولى لـ شريهان على خشبة المسرح (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت الفنانة شريهان، إلى التمثيل والمسرح مجددًا، بعد غياب دام لمدة 19 عام، وذلك بمسرحية “كوكو شانيل” التي عرضت الساعات الماضية على منصة اتفرج vip .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة شريهان من مسرحية “كوكو شانيل” في أول ظهور لها على خشبة المسرح.

ونالت إطلالة شريهان إعجاب الجمهور والمتابعين، مؤكدين انها مازالت متوهجة كما كانت، ومبدعة ورائعة على المسرح.

وتعد مسرحية “كوكو شانيل”، هي أول أعمال الفنانة شريهان بعد غياب طويل دام لـ 19 عاماً، عن وجودها على المسرح.

وتدور قصة كوكو شانيل، حول سيدة لامعة في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعةحيث بعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

كما نشر الحساب الرسمى لمنصة اتفرج VIP البرومو الدعائى الرسمى لمسرحية “كوكو شانيل” للفنانة الكبيرة شريهان.

ومسرحيية “كوكو شانيل” من تأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية، إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجمة شريهان، كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.

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