هجوم شديد على نيرمين الفقي بسبب ملابسها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة نيرمين الفقي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نشرت أمس على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ظهرت خلالها بفستان مكشوف لا يتناسب مع طبيعة يوم عرفة المقدس.

وظهرت نيرمين الفقي خلال إطلالتها على شاطىء البحر وهي تستمتع بعطلتها، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان المكشوف الذي ارتدته.

يرى الجمهور أن الفنانة نيرمين الفقي لا تراعي حرمة يوم عرفة الفضيل، لكن الفنانة تجاهلت هذه الانتقادات والردود القوية عليها ولم ترد بأي شيء.

نيرمبن الفقي، سبق أن تصدرت في وقت سابق مؤشرات البحث على جوجل بعد تصريحاتها اللسابقة عن السر وراء عدم إجراء أي عمليات تجميل خلال مشوارها الفني على عكس ما هو معتاد من الكثير من النجمات.

وردّت خلالها نيرمين الفقي قائلة “لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت ملياردير إنما أنا ببحث على الرجل اللي بيحبني بجد ويكون رجل بمعنى الكلمة”.