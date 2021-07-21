اتفرج.. داليا البحيري تكشف عما كان يفعله الراحل سمير غانم قبل التصوير

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراحل سمير غانم

كشفت الفنانة داليا البحيري عن بعض الأمور التي كان يقوم بها سمير غانم قبل التّصوير في المسلسلات والأفلام، إذ حرص أبطال وصناع مسرحية “أبو العربي في مهمة مستحيلة” على تعليق صور الفنان الراحل سمير غانم في جميع غرف المسرح وعلى واجهته، وذلك بعد أن قدموا التحية له ووقفوا حدادا عليه في بداية عرض المسرحية.

البحيري كشفت عن طقوس سمير غانم التي شاهدتها، أثناء عملهما في مسلسل “يوميات زوجة مفروسة”، وطريقته الخاصة في الاستماع للموسيقى قبل التصوير.

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، قالت داليا البحيري: “الراجل ده عظيم ألف رحمة ونور عليه. كان عنده تصالح غريب جدا مع نفسه، ومبيعملش مشاكل خالص.”

وأضافت: “كنت الصبح أخبط عليه في الأوضة عشان أصبح عليه، ألاقيه حاطط الراديو بتاعه، وبيسمع قنوات أغاني معينة. ساعات ألاقيه بيسمع إيديت بياف فرنساوي، أو مهرجانات أو شعبان عبد الرحيم، أو بافاروتي. بيسمع كل حاجة قديم وجديد، وكان بيتابع كل حاجة. حفضل ممتنة له طول عمري إنه قبل يبقى معانا في المسلسل. شرف كبير لينا.”

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