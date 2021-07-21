بعد دخولها في غيبوبة.. تطور جديد في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من القلق تعيشها أسرة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وجمهورها ومحبيها، للاطمئنان على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية، أسفرت عن دخولها في غيبوبة تامة.

وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز الايام الماضية، لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية جراحية، أسفر عن دخولها في غيبوبة تامة، وحجزها بالعناية المركزة.

وتم نقل ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وترتيب عليه دخولها من جديد في غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة.

وخلال الساعات الماضية شهدت الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز تحسنا أفضل كثيرا وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها اثناء إجراء عملية في احد المستشفيات.

من جانبه، طمأن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب “الحمدلله أحسن كتير من إمبارح”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي سيد علي، سبب الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز وآخر تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”.

حيث أكد خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: أن ياسمين عبد العزيز كانت تعاني من مشكلة في الرحم دخلت علي أثرها مستشفى شهير، موضحًا أنه خلال عملية المنظار التي أجرتها الفنانة حدث لها مشكلة في القولون ومنطقة البطن، لذلك ظلت في غرفة العمليات لفترة.

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