“العارف” يكتسح إيرادات السينما المصرية في أول أيام عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجاح كبير حققه فيلم “العارف” أحدث أعمال الفنان أحمد عز، في دور السينما، والذي يعرض الفترة الحالية في مصر والوطن العربي.

واستطاع فيلم العارف، أن يتصدر إيرادات السينما المصرية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وصلت إيراداته إلى 3 ملايين و214 ألف و426 جنيها مصريًا، وهي الأعلى بدور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة فيلم “العارف” النجم أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر، الطفلة كنزي رماح، حازم إيهاب، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وتم عرض الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء الماضي، وكان حفل العرض الخاص مساء الثلاثاء الماضي وحضره أبطال الفيلم وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول معركة التكنولوجيا وسيطرة “الهاكرز”، حيث يتورط “يونس” الذي يجسده بطل العمل أحمد عز في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الأنترنت ويقع في مأزق.

ويتم استهداف “يونس” عن طريق إحدى العصابات الخطيرة وعلى رأسهم راضي الذي يجسد شخصيته أحمد فهمي.

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