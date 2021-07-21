والدة منة فضالي تخطف أنظار الجمهور في أول ظهور لها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، وهي برفقة والدتها في أول ظهور لها في البحر، احتفالا بعيد الاضحى المبارك..

وعلقت منة فضالي على الصور وكتبت “أمي اغلي واحلي واجمل حاجه في حياتي ربنا ما يحرمني منك ابدا ويديكي الصحه ويشفيكي ويبعد عنك كل مرض او وجع ربنا يحفظ كل امهاتكم جميعا ويرحمهم لو كانو اموات”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، وهي ترتدي مايوه أحمر جرىء في وسط البحر، احتفالا بعيد الاضحى المبارك.

وفي وقت سابق، تغرضت الفنانة منة فضالي، الساعات الاخيرة، لهجوم حاد بسبب منشور لها نشرته عن الفنانة ياسمين عبد العزبز والأزمة الصحية التي تتعرض لها حاليًا.

وكتبت منة فضالي :” ربنا يشفيكي ويخف من عليكي صحيح أحنا مش صحاب ومعرفكيش بس أحنا زملاء ربنا يقومك بسلامة”.

وأثار منشور منة فضالي موجة من الهجوم من جانب الجمهور الذي اتهمها بأنها اختارت كلام غير موفق عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

من جانبها، حذفت منة فضالي النصف الأول من الجملة واكتفت: ” ربنا يشفيكي ويخف من عليكي و ربنا يقومك بسلامة”.

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