هنا شيحة تحتفل بالعيد من خلال إطلالة جميلة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنا في الصورة بإطلالة جذابة وعلقت عليها قائلة: “عيد سعيد“.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل “اتفرج عيان”، حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

“العارف” يكتسح إيرادات السينما المصرية في أول أيام عيد الأضحى

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.