الموت يفجع الفنانة دنيا عبدالعزيز.. وحسابها يتحول لدفتر عزاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - دنيا عبدالعزيز

أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز وفاة خالتها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

حيث نعت خالتها، عبر كلمات مؤثرة، وقامت دنيا بنشر صورة لخالتها الراحلة وعلقت عليها: “ورحلت جميلة الجميلات ، خالتي في ذمة الله ، انا لله وانا اليه راجعون ، اختك راحتلك يا أمي”.

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز، أعلنت إنها لم ترتبط حتى الأن لأنه نصيب، مؤكدة أنها تحملت المسئولية من الصغر وهذا سبب رئيسي لعدم الارتباط.

وأضافت عبد العزيز، خلال حوارها التليفزيوني ، أنها لم تجد من “يشعرها بالأمان حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها قائد وتحتاج من يحتويها ويتفهم شخصيتها.

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شخص يحتويها

وأشارت إلى أنها كانت تحتاج لـ شخص يحتويها ويشاركها كل تفاصيل حياتها ، وكشفت: “فكرة البنوتة مدفونة بداخلى والظروف هي من وضعتنى فى هذا الظرف، واحتاج لـ شخص أقوى مني لكى أشعر بالأمان” ، مؤكدة أنا شخص يعتمد عليه وأحتاج من يشبهني ويكون أقوى مني .