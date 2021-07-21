أول تعليق من مي حلمي بعد أنباء خطبتها من حسن شاكوش

عدن - ياسمين عبد العظيم - علّقت الإعلامية مي حلمي لأول مرة، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول خطبتها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد أن انتشرت عدة صور وهما يظهران سويا داخل أحد المطاعم الشهيرة.

نشرت مي حلمي عبر “الاستوري” على حساب بموقع انستجرام، حيث كتبت “خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم آلاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول”.

وأضافت مي حلمي ” ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو انا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني”.

كانت مي حلمي قد قررت الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت “وادي السوشيال ميديا حبة بقى”، ووضعت رمز باب مغلق، تعبيرا منها عن إغلاقها حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإعلامية الشابة قد ألمحت في وقت سابق إلى اقتراب موعد زواجها، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات حول ارتباطها بالمطرب حسن شاكوش عقب ظهورها مؤخرا معه.