«عالم مخيف»..أسما شريف منير تتعرض لصدمة بسبب معز مسعود (القصة كاملة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسما شريف منير

أثارت الفنانة أسما شريف منير ، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” لتقوم بحذفها على الفور بعد دقائق بسيطة من نشرتها.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الاعتذار الذي قامت بنشره عقب حذف الصورة، ليقومون بالسخرية منهم وعلق أحدهم قائلا:«حد يمنشن معز مسعود ياخوانا».

فعلى الفور، تقوم أسما شريف منير بنشر ذلك التعليق عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها، معلقة عليه قائلة: «تخيلوا الناس بتفكر إزاي، بقينا في عالم مخيف، الواحد مش عارف يبقى كويس ولا وحش».

جدير بالذكر، أن أسما شريف منير، قامت بنشر اعتذار على صفحتها بـ”إنستجرام”، وعلقت عليها وكتبت:«أنا مسحت الصورة اللي فاتت، وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر، وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت إني عايزه ألبس لبس حلو وبناتي كده، وأفرح أني بقى شكله حلو عليا”.

وأضافت أسما شريف منير: «بس الصح صح مش هقاوح، أنا اصلا مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي، بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فاهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر.. وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو، عشان أشجع نفسي والبنات اللي بتتابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب إن الواحد يعترف بغلطه، وطول الوقت يحاول إنه يبقي أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق.. كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم».

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