خلال أيام..تجهيز طاقم طبي لإبلاغ دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنانة دلال عبد العزيز ، أنها مازالت تمكث في المستشفى بالرغم من تعافيها من فيروس كورونا والذي تسبب في حدوث مضاعفات شديدة لحالتها منها حدوث تأكل في الرئة مما جعلها لا تستطيع التنفس بشكل طبيعي.

وأكد المصدر، أن أسرتها تعمل على تجهيز طاقم طبي مجهز لإبلاغ الفنانة دلال عبد العزيز خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، خوفا عليها من تعرضها لصدمة نفسية أو تدهور في حالتها الصحية تجعلها غير قادرة على الشفاء بشكل طبيعي.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد أصيبت بفيروس كورونا وذلك في شهر أبريل الماضي، وانتقلت على إثرها للمستشفى هي وزوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي رحل عن عالمنا منذ ما يقارب من حوالي شهرين.

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