أحمد العوضي يزف بشرى سارة عن زوجته ياسمين عبد العزيز

قام الفنان أحمد العوضي، مساء أمس الأربعاء، بزف نبأ سعيدا عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما كانت تمكث في المستشفى لمدة أيام قليلة ماضية بعد إجرائها عملية جراحية نتيجة إصابتها بورم ليفي على الرحم.

حيق قال الفنان أحمد العوضي، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك: “الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة”.

وأضاف قائلا: “لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة … حتى استقرار الحالة…”

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وتابع قائلا: “أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا لكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة”.

جدير بالذكر، أن الدكتور عادل منسي، مدير مستشفى السلام الدولي الذي تتواجد به الفنانة ياسمين عبد العزيز، كان قد صرح إن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز قد استقرت وتحسنت كثيرا عن الايام الماضية.

وأضاف، قائلا”: “زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز ممنوعة حتى بعد استقرار حالتها ويتواجد معها بشكل شبه دائم زوجها الفنان أحمد العوضي وأولادها سيف وياسمين”.

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