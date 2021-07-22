دلال عبد العزيز تقتحم المسرح وتحتضن سمير غانم أمام الجمهور (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنانة دلال عبدالعزيز وهي تقتحم المسرح الذي كان يتم عرض عليه مسرحية «دو ري مي فاصوليا» الشهيرة للفنان الراحل سمير غانم، وذلك خلال العرض الأخير للعمل بالمسرحية .

حيث ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز في الفيديو وهي تقوم بتهنئة زوجها سمير غانم وتحتضنه على خشبة المسرح، بصحبة بناتها دنيا وإيمي، اللاتي كن في سن صغير، ثم بدأ الجميع يحتفلون بعيد ميلاده وسط عدد من نجوم العمل من الفنانين والفنانات.



وعلى الفور، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، داعين الله – سبحانه وتعالى – للفنان سمير غانم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة ومتمنيين الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز التي لم تفيق من وعكتها الصحية منذ ما يقارب من حوالي 90 يوم حتى اليوم.

جدير بالذكر، أن مسرحية دو ري مي فاصوليا هي مسرحية كوميدية تم عرضها في عام 2001، من بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، حسن مصطفى، ميمي جمال، من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج محمود أبو جليلة.