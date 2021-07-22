طبيب بالسلام الدولي يكشف مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

قام طبيب بالسلام الدولي بالكشف عن مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، نتيجة العملية الجراحية التي أجرتها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي دخلت على أثرها العناية المركزة.

حيث قال الدكتور حاتم شومان، الطبيب بمستشفى السلام الدولي، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز خرجت من العناية المركزة، وتحسنت حالتها الصحية بشكل كبير عن الأيام القليلة السابقة، واستردت وعيها.

وأكد شومان، خلال تصريحات صحفية، أنها ستغادر المستشفى بعد أيام قليلة بعد التأكد من تحسن حالتها الصحية بشكل كامل وأنها أصبحت قادرة على الحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

كما كتب كتب الدكتور حاتم شومان، الطبيب بمستشفى السلام الدولي، على حسابه الشخصي بـ “فيس بوك”: “حالة ياسمين عبدالعزيز مفيش فيها سحر أسود ولا غيره.. عشان الفتي والهبد اللي داير.. دي كانت بتعمل عملية بسيطة ودخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها.. وأمورها شبة مستقرة عندنا في المستشفى.. وبكامل وعيها والموضوع أيام وهتخرج.. كفاية هري وإشاعات.. وأدعو لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم”.

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