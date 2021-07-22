أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اعتزال زوجته الفنانة ياسمين صبري للفن

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف رجل الأعمال احمد أبو هشيمة، حقيقة اعتزال زوجته الفنانة ياسمين صبري للفن، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الاعلامي خيري رمضان.

حيث قال أبو هشيمة، خلال المداخلة الهاتفية: ”لم أكن السبب في غياب زوجتي في رمضان هذا العام، لقد تزوجنا بالتزامن مع انتهائها للتو من تصوير مسلسل (فرصة ثانية)”.

وأضاف أبو هشيمة، قائلا: “قد يكون غيابها هذا العام فقط، ولكن من المؤكد أنها ستعود بأعمال جميلة وراقية كما عودتكم دائما”.

جدير بالذكر، أن هناك مصادر مقربة من الفنانة ياسمين صبري أكدت أن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، هو الذي اقترح عليها الابتعاد عن الفن ونصحها بالقيام بعدد من الأنشطة الاجتماعية، وعرض عليها القيام بعدة أنشطة اجتماعية للظهور بين الطبقات الأكثر احتياجًا في مصر.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية”، حيث شاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة.

مقالات أخرى قد تهمك:

ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية مبهجة..الجمهور:دخلتي الجنة (صور)

«كنز في حياتي».. يسرا تروي مواقف نادرة للراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز (فيديو)