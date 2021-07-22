«كنز في حياتي».. يسرا تروي مواقف نادرة للراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - روت الفنانة يسرا ، الكثير من تفاصيل علاقتها مع الفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة مساء أمس الأربعاء، من برنامج مساء dmc.

حيث قالت الفنانة يسرا، روت الفنانة يسرا ، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة مساء أمس الأربعاء، من برنامج مساء dmc، إن الصداقة القوية لا يمكن لأحد أن يلغيها أو يخربها، مشيرة إلى أن ميرفت أمين، وبوسي شلبي، ودلال عبدالعزيز، كنز في حياتي.

وأضافت يسرا خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج مساء dmc، أنها قامت بالاتصال بالمخرج مروان حامد، لاقناع الفنان الراحل سمير غانم، بالمشاركة معها في مسلسل شربات لوز، لأنه كان المنتج، قائلة: «كنت بسخسخ في الشغل مع سمير غانم»، وضحكنا كتير في المسلسل، كان جميل جمال ويطول العمر.

وأكدت ، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج مساء dmc، أن العلاقة بين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز لم تكن مجرد علاقة تجمع بين زوجين، لافتة إلى أن دلال عبدالعزيز، وقفت بجانبها في فترة مرض والدتها، والعلاقة كانت صحوبية وجدعنة وشهامة، ووالدتي لما كانت في المستشفى كانت دلال بتجيلي مع ميرفت أمين، والإعلامية بوسي شلبي، كانوا معايا طول الوقت.

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