«6 أقلام على وشه».. يسرا تروي كواليس ضربها للفنان الراحل أحمد زكي والسبب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة يسرا، عن الكثير من تفاصيل حياتها سواء الشخصية أو المهنية، كما كشفت كواليس ضربها الفنان الراحل أحمد زكي، خلال مشاركتها بفيلم «الراعي والنساء» مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، وذلك خلال لقائها، في «مساء دي أم سي»، الذي يقدّمه الإعلامي رامي رضوان، بمناسبة عيد الأضحى.

حيث قالت خلال لقائها، في «مساء دي أم سي»، الذي يقدّمه الإعلامي رامي رضوان، بمناسبة عيد الأضحى: «جمعني به مشهد في الفيلم، وضربته 6 صفعات وصفعني مرة واحدة، وبعدها صفعته سعاد حسني صفعة أخرى، وكان الضرب حقيقياً. وبعد التصوير جاء يتحدث معي، وقال لي إنّ ضرس العقل سقط منه بسبب هذا الضرب».

وأضافت قائلة: «دخلت الفن عن طريق الغناء، في الأصل أنا مغنية، ولكن عيني كانت على التمثيل ودخلت هذا الطريق ونجحت، ودائماً كنت أغني، غنيت في فيلم دانتيلا، وكانت فكرة في الفيلم، وقدمت 12 أغنية مع الراحل حسين الإمام ومن بينها أغنية بحب السينما».

الجدير بالذكر أن يسرا، شاركت في الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل «حرب أهلية»، الذي حقق نجاحاً، وشارك في بطولته كل من باسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض ومايان السيد، سينتيا خليفة، ورشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

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