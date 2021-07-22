بعد سنوات من الاختفاء.. لن تصدق كيف أصبح شكل أميرة فتحي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المتألقة أميرة فتحي، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد انتشرت صور للفنانة أميرة فتحي من أثناء وجودها في نادي رياضي، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة.

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وأثار ظهور أميرة فتحي حالة من الجدل بسبب التغير الكبير في ملامحها، حيث رأى بعض المتابعين أنها اكتسبت القليل من الوزن.

ويُذكر أن الفنانة المتألقة أميرة فتحي تزوجت من المنتج وائل حب، وأنجبت منه ابنتين هما «مليكة»، والتي توفيت في عامها الثاني، وأما الابنة الثانية فهي «جويرية» التي أصبحت الآن شابة جميلة.

وجدير بالذكر أيضًا أن الفنانة أميرة فتحي اسمها الحقيقي أميرة فتحي علي أحمد، من مواليد 28 ديسمبر عام 1976، أي تبلغ من العمر 44 عام، وهي حاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي.

في بداية مشوارها عملت في الإعلانات، ثم كانت على موعد مع الشهرة بعد ظهورها في كليب «افرض»، للمطرب الشعبي حكيم.