حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة بعد الأنباء المتداولة بشأن رحيلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت خلال الساعات الماضية انباء عدة تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة، إلا أنم كل تلك الانباء لم تشر إلى أي مصدر.

ومن خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نفت الفنانة بدرية طلبة ما تردد، قائلة: «بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه».

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وكانت الفنانة بدرية طلبة، قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال الفيديو، علقت الفنانة بدرية طلبة على الفيديو قائلة: «ألف سلامة يا نور عيني ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين».

يذكر أن دعمت الفنانة بدرية طلبة الفنان تامر حسني بعد أزمته مع الفنانة المعتزلة حلا شيحة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجهت بدرية طلبة كلامها عن تامر حسني قائلة: «أنا بحب كل زمايلي وبحسهم أخواتى وولادي وأساتذتي وفى النهاية بعد أي شغل بروح على بيتي وبتابعهم زي المتابع العادي، وبحب أقول كلمة حق في الزملاء القريبين منى واللي اتعاملت معاهم عن قرب ولازم أقولها في وقتها والنهاردة وقت كلمه حق في النجم تامر حسني اللي بعرفه عن قرب من يوم ما ظهر وأنا بشوف منه مواقف محدش يعرفها ولا يصدقها أد إيه هو بنى آدم جبار».