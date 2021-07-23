في أحدث ظهور.. زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بجمال ملامحها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حيث قام الفنان ماجد المصري ، بنشر صورة جديدة له برفقة زوجته اثناء قضاء الأجازة لصيفية ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهر الفنان ماجد المصري برفقة زوجته التي خطفت الأنظار بجمال ملامحها، وكتب ماجد رسالته على الصور: “ضميني وانسي الدنيا”، وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيهم عبر السوشيال ميديا.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية “لوكاندة الأوباش”، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.

وشارك ماجد المصري في مسلسل “الوجه الآخر” بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم: ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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