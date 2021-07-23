فنانة شهيرة تتنازل عن أجرها بالكامل بسبب مشهد جري (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لفنانة شهيرة اثناء استضافتها مع المخرجة إيناس الدغيدي العام الماضي في رمضان ببرنامج “شيخ الحارة”، وهي تروي الكثير من التفاصيل الشخصية والمهنية في حياتها.

حيث تعتبر الفنانة سهير رمزي من الفنانات المثيرات للجدل في تاريخ السينما العربية، حيث أنها قدمت العديد من الأدوار في السينما والدراما، وكانت تتميز بالأدوار الجريئة في السينما، والتي صنعت شهرتها في فترة، ومن ثم اعتزلت الفن وقررت ارتداء الحجاب ولكنها عادت مرة أخرى بعد سنوات من الغياب.

حيث حلت الفنانة سهير رمزي كضيفة مع المخرجة إيناس الدغيدي العام الماضي في رمضان ببرنامج “شيخ الحارة”، وسألتها عن العمل الذي تنازلت عنه، فقالت إنها كانت تشترك في أحد الأعمال برفقة نخبة من النجوم اللامعة في تلك الفترة ولكن المخرج طلب مشهدا جريئا للغاية في نهاية الفيلم، ولم تقتنع بضرورته، ولكن المخرج صمم أنها ستقوم بتمثيله فرفضت ورفضت الدور والأجر الكبير.

أما عن تفاصيل المشهد، فوصفتها “سهير” بأنها غير لائقة، ولن تفيد سياق الفيلم وكان مشهدا جريئا للغاية، وانتهى الأمر بأنها قاضت المخرج وتنازلت عن الأجر والفيلم كله.

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