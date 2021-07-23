طبيب ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز ، أخر تطورات حالتها الصحية بعدما قامت بإجراء عملية جراحية لإزالة أكياس على المبيض بمستشفى السلام الدولي.

حيث أكد الطبيب المعالج، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز داخل المستشفى وحالتها الصحية شبه مستقرة بعد خروجها من العناية المركزة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل”.

ونفى تماما أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي، وطالب الجميع بعدم ترويج شائعات وخرافات حول مرض ياسمين، وطالب جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

جدير بالذكر، أن هناك مصدر من داخل المستشفى صرح في تصريحات صحفية عن أن ياسمين توجد منذ 10 أيام بمستشفى دار السلام بمصر وليس كما أشيع أنها دخلت المستشفى منذ 4 أيام فقط، ويرافقها في المستشفى زوجها أحمد العوضي الذي لم يغادرها منذ دخولها، وحجز غرفة في المستشفى له للمبيت فيها.

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