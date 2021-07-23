صور ولقطات من حفل زفاف الفنانة رولا سعد في لبنان

احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد ، بحفل زفافها على شخص من خارج الوسط الفنى مهندس سورى يدعى “يحيى” من أصول فلسطينية، في دولة لبنان بحفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

حيث قالت رولا سعد فى لقاء لها مع برنامج “et بالعربى”: “حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الاصول الفلسطينية تم فى حفل عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة.

واضافت رولا سعد، أن الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والأهل فقط نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن أخر أغنية طرحتها الفنانة رولا سعد، كليب «لاغيني تلاقيني» 2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب، والذي تم طرحه في 5 نوفمبر 2020.

أغنية “لاغيني تلاقيني” تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

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