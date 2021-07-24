أول تعليق من رامي رضوان على شائعة وفاة دلال عبد العزيز (صورة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نفى الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداوله شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى.

نفي زوج ابنتها دنيا الاعلامي رامي راضون خبر الوفاة، وكتب على حسابه عبر فيس بوك “الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه”.

وأضاف ” وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا.. إيه القرف دا”.

رضوان، أدلى بتصريحات صحفية وأكد علبى أن الفنانة دلال عبد العزيز بصحة جيدة وتخضع للعلاج داخل المستشفى في الوقت الراهن.

وكان الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنها مازالت في مرحلة العلاج وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.