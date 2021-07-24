«ممثلة ضعيفة».. منه فضالي تفتح النار على ياسمين صبري والسبب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة منه فضالي ، بالكشف عن رأيها في أداء زميلتها الفنانة الممثلة ياسمين صبري، وذلك خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية.

حيث قالت الفنانة منه فضالي، خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية: “ياسمين لها ظروف خاصة، ممكن يكون زوجها بينتج لها”.

أضافت قائلة: “أنا بالنسبالي بشوف ياسمين ست جميلة، ولكن ممثلة ضعيفة، هي حلوة، محتاجة تشتغل على نفسها، الحلاوة مش كل حاجة، أنا شوفتها في مسلسل ضعيفة، لكن أنا أحبها شكلا، هي شكلها حلو وزي القمر، لكن تمثيل ضعيفة”.

وقام الإعلامي نزار الفارس بسؤالها : “هل نالت شهرة أكبر من حجمها؟”؛ فردت قائلة: “مش موضوع شهرة أكبر من حجمها، دلوقتي الناس بتشتري الشهرة، أنت دلوقتي تقدر تشتري المتابعين واللايكات”.



يذكر أن أخر أعمال منة فضالي مسلسل “نسل الأغراب” في موسم رمضان المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

أما الفنانة ياسمين صبري، فأخر أعمالها هو مسلسل”فرصة تانية”، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، في رمضان 2020.

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