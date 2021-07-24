عبير صبري تهاجم الجمهور بسبب دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبرت الفنانة المتألقة عبير صبري عن غضبها ممن يفبركوا الأخبار بشأن الفنانين، والتي كان آخرها تداول أخبار تزعم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

ومن خلال حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت عبير صبري صورة للفنانة دلال عبد العزيز.

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وعلقت الفنانة عبير صبري على الصورة، قائلة: «أستاذه دلال بخير الحمد الله ومفيش داعي للإشاعات السخيفة، ربنا ينتقم من أي موقع ينشر خبر غلط حرام عليكم بناتهم، ربنا يشفيها ويعافيها».

والجدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل “موسى”، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، أسماء جلال، ومن تأليف محمد سامي، تأليف ناصر عبد الرحمن.