بـ «فستان قصير».. زينة تفاجئ الجمهور في أحدث إطلالتها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة زينة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ووفقًا لما جاء في الصور، فقد ظهرت الفنانة زينة داخل سيارة من طراز «BMW»، مرتدية فستان أسود قصير.

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واعتمدت الفنانة زينة ماكياج خفيف، وتسريحة شعر بسيطة، حيث ظهر شعرها منسدلُا على أكتفها بدون أي اكسسوارات.

وعلقت الفنانة زينة على الصور التي نشرتها، قائلةً: «وكيف لا أحب عينان تراني في كل حالاتي جميلة… ألف حمد لله».

وفي وقت سابق، كانت الفنانة زينة قد قالت إن ولديها التوأم: زين الدين وعز الدين، يتحكمان في الكثير من قراراتها مثل اختيار الملابس، وأنها تحترم رأيهما للغاية.

أضافت زينة، خلال حوارها مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في برنامج «et بالعربي»: «أولادي منعوني مثلا ألبس حاجة مفتوحة عشان دي حتة المفروض محدش يشوفها، وأنا بعملهم أن جسمهم مينفعش حد يلمسه لأنه بقينا بنخاف على الأولاد زي ما بنخاف على البنات بالظبط».