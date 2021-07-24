بـ «البشكير».. سمية الخشاب تثير الجدل بنشر صورة من غرفة نومها

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة سمية الخشاب

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المتألقة سمية الخشاب، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سمية الخشاب عبلا حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة من غرفة نومها، حيث ظهرت على سرير في غرفة نوم.

بلقيس تفجر مفاجأة بشأن انفصالها .. وأول تعليق من زوجها

لن تصدق من هي زوجة رياض الخولي.. المفاجأة أنها فنانة شهيرة (اتفرج)

وعلقت سمية الخشاب على الصورة الي نشرتها على إنستجرام، قائلة: «الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقا مع نفسك».

وتعرضت الفنانة سمية الخشاب لموجة حادة من الانتقادات، حيث اتهمها الجمهور بتعمد إثارة الجدل في كل إطلالة تظهر بها.

كانت سمية الخشاب، قد ردت مؤخرا على الأخبار التي انتشرت عن زواجها من الفنان عمر كمال، بعد مشاركتها معه في أغنية «أوعدك».

وأوضحت الخشاب أنها اعتادت على مثل هذه الشائعات بعد كل عمل ناجح لها، ولهذا لم تعد ترد عليها مثل الأول عندما كانت تغضب وترد.

وقالت الخشاب، خلال لقائها في برنامج “StarsOnUtv” عبر قناة UTV العراقية: «أنا حاليا مش مرتبطة ومش عايزة أرتبط وكل الشائعات المرتبطة بجوازى غلط».