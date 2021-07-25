عروسة تترك حفل زفافها بسبب المطرب أحمد سعد.. اتفرج ماذا حدث

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك المطرب أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، موقف غريب حدث له مؤخرًا في آخر الأفراح الذي قام بإحيائها، حيث قامت العروس بترك حفل الزفاف لسبب غريب.

وقال احمد سعد، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :”كنت بغني في فرح

ولكن الفرح كان مليء بالبكاء، بدأت بأغنية (كل يوم )والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية (بحبك ياصاحب )قامو الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنيهة بحبك ياصحبي ، ماتغنيش بحبك ياصاحبي !”.

وتابع أحمد سعد :” مافهمتش في ايه ؟! فماغنتش (بحبك ياصاحبي) والعروسه قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح ! فغنيت أغنيه تانيه قامت العروسه قامت تاني وعيطت وسابت الفرح ! مكنتش فاهم في ايه ؟! طب أغني ايه ؟!”.

وأضاف :” المعازيم قالولي معلش لان هي بتحب ابوها جدا وابوها كان بيحبك حب غير عادي وانت بالنسبه له اهم حد وكل الاغاني بتاعتك لها ذكريات مع ابوها . وهي كانت بتغنيله (بحبك ياصاحبي) لو هو موجود دلوقتي كان اول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هايكون انت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح.”

واختتم احمد سعد :” العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر ابوها وتعيط العروسة دي علمتني يعني ايه بنت بتحب ابوها وان الحب ده قد ايه حقيقي وصادق ونقي وان الاب ده كان راجل طيب و أب حنين علشان يتغناله من بنته بحبك ياصاحبي ❤️ الله يرحمه “.

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