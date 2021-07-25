بوصلة رقص.. مصطفى قمر ونيللي كريم يشعلان الساحل الشمالي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، مقطع فيديو، من حفل غنائي للفنان مصطفى قمر في الساحل الشمالي.

وظهر في الفيديو الفنان مطصفى قمر في وصلة رقص مع الفنانة نيللي كريم على أغنية “حبك نار”.

ولاقى افيديو تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات بالاعجاب والاشادة بالحفل والصداقة التي تجمع الثنائي.

وفي وقت سابق، شن جمهور ومتابعي افنان والمطرب مصطفى قمر، هجوم شديد عيه الساعات الأخيرة، بعد نشره صوره لابنته أثناء الصلاة.

نشر مصطفى قمر عبر حسابه علىموقع تداول الصور والفيديوهات Instagram صورة لابنته جودي وهي تصلي إلى جواره.

وعلق مصطفى قمر على الصورة : “حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوا، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا”.

وأشار مصطفى قمر إلى أنه صور مقطع فيديو أثناء الصلاة، لكنها كانت تخفي وجهها، متسائلا: “أمال مش بتتكسفي ليه يا جودي لما بتغني؟”.

وعلى الفور انهالت التعليقات على منشور مصطفى قمر بالسلب، حيث تعرض لهجوم شديد من جانب الجمهور، وأبرز التعليقات :” لابس نضارة شمس وانت بتصلي ؟” ،” حرام تصورها وهي بتصلي”، وعلى الفور قاممصطفى قمر بحذف الصور من على حسابه.

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