والدة يسرا تخطف الأنظار في أول ظهور.. اتفرج مدى التشابه بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها ، بصور جديدة لها برفقة والدتها، في الذكرى السنوية لوفاتها، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت يسرا صور لها برفقة والدتها، وعلقت عليها :” أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي و حقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بنسبالي”.

وتابعت يسرا :” خدتي معاكي يا أمي الفرح كله و الحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك.. يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن و أنضف و أنقى، مكان مليان حب و سلام و تسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى”.

وأضافت يسرا :” وحشتيني و وحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي و برك عليا ربنا مايحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير”.

واختتمت يسرا :” بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه و ربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة”.

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