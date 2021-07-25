سلمى الشيمي تتخطى الحدود بإطلالة جريئة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - عارضة الأزياء سلمى الشيمي

شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور بإطلالة جريئة، أثارت جدلا واسعًا يين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الاخيرة.

وعلقت سلمى الشيمي على الصورة وكتبت :” صباحو”.

وفي وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي فستان أسود شفاف يكشف صدرها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت سلمي الشيمي على الصورة وكتبت :” قبلتك حلم و معدي علي المشوار لقيتك فرح بيودي لحضن و دار”.

وأثارت جلسة تصوير سلمى الشيمي الجديدة، جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الضور والتي جاء أبرزها :” حرام عليكي, وحش الكون الحقيقي, بطل مصر.

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