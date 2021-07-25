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اتفرج| نوال الزغبي تكشف كواليس كليبها الأخير

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عدن - ياسمين عبد العظيم - نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو جديدا من كواليس كليبها الأخير “ارقص”، والذى قامت بطرحه منذ أيام قليلة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت نوال: “واللي بعينو بيحسدنا بيتشطر ويقلدنا، ارقص”، وحاز الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي المطربة اللبنانية.

كليب ارقص 

وطرحت الفنانة نوال الزغبي،  منذ قليل، أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع “يوتيوب”.

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أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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