فنانة شهيرة تتشرد في الشوارع ودار إيواء تنقذها.. لن تصدق من هي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد إعلان مؤسسة “معانا” لإنقاذ إنسان، وهي إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، ورود بلاغ بوجوج فنانة شهيرة شريدة في الشوارع.

وأعلنت مؤسسة “معانا” ، انه ورد بلاغ إليها بوجود إحدى الفنانات وتدعى مروة وكانت إحدى الممثلات في مسلسل “عائلة الحاج متولي “، مشردة في الشوارع ووضعها سيء و فى حاله يرثى لها.

وأشارت المؤسسة إلى تعرض الفنانة مروة لصدمة نفسية حاده بعد وفاه والدتها التى كانت متعلقه بها ، وتخلى عنها أخوها الامر الذي جعلها مشردة في الشوارع.

وعلى الفور، تعاملت المؤسسة مع البلاغ، حيث قام فريق التدخل السريع، بإيداعها الصحه النفسية للعلاج ومنها تم نقلها إلى المؤسسه لتلقى الرعايه كاملة لحين استقرار حالتها الصحية والنفسية.

وأكدت مؤسسة “معانا” على أن الدار مفتوح بشكل مستمر ، وهدفه إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبار رجال أو سيدات، وأطفال بلا مأوى.

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