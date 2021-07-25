يسرا تُغضب الجمهور وتواجه انتقادات لاذعة بعد تصريحاتها عن سمير غانم..وترد بهذه الطريقة (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة يسرا أثناء حديثها عن الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك أثناء استضافتها في برنامج “مساء dmc” من تقديم الإعلامي رامي رضوان عبر قناة dmc.

حيث قالت الفنانة يسرا أثناء استضافتها في برنامج “مساء dmc” من تقديم الإعلامي رامي رضوان عبر قناة dmc، أن هناك علاقة صداقة قوية وطيدة تجمعها بالفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدة أنهم بمثابة الكنز في حياتها.

وأكدت يسرا، أثناء حوارها، أن الصداقة لا يمكن أن تنسى على الإطلاق والمواقف هي التي تحكم، وروت أن دلال عبد العزيز ساندتها كثيرا في العديد من المواقف المختلفة وخاصة أثناء مرض والدتها وكانت تزورها بشكل دائم في المستشفى.

وتم تداول الفيديو على مختلف صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهالت التعليقات التي تحمل الكثير من الهجوم على الفنانة يسرا بسبب ما تم تداوله بشأن تواجدها في إحدى الحفلات في نفس يوم جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

ولكن الفنانة يسرا لم تقم بالرد على أي أحد من التعليقات على الإطلاق، ولم ترد على الانتقادات والهجوم الموجه لها بعد تداول فيديو حوارها.

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