صورة نادرة للفنانة منه شلبي في طفولتها..هل تغيرت ملامحها! (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة ونادرة لإحدى الفنانات التي لها العديد من الجمهور والمتابعين والمحبين، وعلى الفور انتشرت تلك الصورة على نطاق واسع على انستجرام وفيسبوك.

وتعود تلك الصورة إلى طفولة الفنانة منه شلبي وهي في سن صغير، وذلك بالتزامن مع عيد ميلادها الذي حل أمس السبت، وتفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة مشيدين بجمالها منذ الصغر.

وحصلت الصورة على الكثير من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، مؤكدين أن ملامحها تغيرت تماما ولكن جمالها لم يختلف عن ما هي عليه في الوقت الحالي.

جدير بالذكر، أن الفنانة منه شلبي تنتظر حاليا عرض فيلمها الجديد “الإنس والنمس” بالمشاركة مع عدد من كبار الفن منهم:محمد هنيدي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد وغيرهم من الفنانين والفنانات، الفيلم من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير ومن إخراج شريف عرفة.

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