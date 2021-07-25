عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة صيفية مبهجة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة عبير صبري ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة عبير صبري، خلال الصور عبر حسابها على Instagram، بإطلالة صيفية وهي ترتدي بنطالا فضفاضا وتوب مكشوب الكتفين والصدر ذو ألوان متعددة مبهجة، وجاءت جلسة التصوير بعدسة الفوتوغرافر باسم رمضان، وفضلت أن تترك شعرها كيرلي على كتفيها بواسطة مصفف الشعر هيثم دهب، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية البسيطة بواسطة كريم حنفي للمكياج.

وحصلت الصور على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأنوثتها، حيث انها دائما تقوم باستعرض إطلالاتها بشكل دائم لتشارك جمهورها ومتابعيها.

على جانب آخر، تقوم الفنانة عبير صبري بتصوير فيلم “ليلة العيد” من بطولة الفنانة يسرا وريهام عبد العفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وأحمد خالد صالح، ومحمد لطفي، ونهى صالح، ومايان السيد، وهنادي مهنا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله ومن إنتاج أحمد السبكي.

مقالات أخرى قد تهمك:

بـ «بطن عارية» عبير صبري تثير الجدل بإطلالة تكشف أنوثتها (اتفرج)

صورة نادرة للفنانة منه شلبي في طفولتها..هل تغيرت ملامحها! (اتفرج)