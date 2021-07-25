بعد تطور حالتها الصحية.. نقل الفنانة دلال عبد العزيز لمستشفى جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

مصادر طبية من داخل المستشفى التي تعالج فيها الفنانة دلال عبد العزيز، إنه تم نقلها مساء أمس من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به إلى مستشفى حكومي بعد حدوث تطورات في حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

ِوأكدت المصادر، إن الأطباء المسئولة عن علاج دلال عبد العزيز في المستشفى الخاص، قاموا بتقديم تقارير طبية وافية للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مشيرين إلى أنها تعاني من تليف في الرئة يجعلها تتنفس بصعوبة، وذلك على أثر إصابتها بفيروس كورونا منذ ما يقارب من حوالي ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد تصدرت محرك البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام قليلة ماضية، بعدما تداولت شائعات عن وفاتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار غضب أسرتها.

وعلى الفور، قامت أسرتها بالرد على وسائل الإعلام التي قامت بنشر خبر الوفاة، وطالب الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم بالاعتذار عن نشر ذلك الخبر بدلا من إتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

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