بعد أزمة روبي.. أنغام تثير الجدل بشروط حفلها على مسرح المنارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تنتهي أزمة شروط حفل الفنانة المتألقة روبي حتى دخلت الفنانة أنغام على الخط، حيث تتسبب في حالة من الجدل بشأن شروط حضور حفلها.

ووفقًا لما ذكرته تقارير فنية، فإن الشركة المنظمة قد أعلنت عن شروط حفل الفنانة أنغام، والمقرر إقامته في 30 من الشهر الجاري.

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ومن بين الشروط التي وضعتها الشركة المنظمة الالتزام بالزي الرسمي، وعدم اصطحاب أطفال أقل من 6 سنوات.

كما اشترطت الشركة المنظمة بدء الدخول اعتبارًا من الساعة السادسة مساء ويمتد حتى منتصف الليل، وحظر الدخول بعد ذلك الوقت.

واشترطت الشركة المنظمة للحفل أيضًا حظر دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات رفقة الجمهور، مع منع دخول جميع أنواع الكاميرات.

وتتنوع فئات التذاكر بين 6 فئات، الأولى يبلغ سعرها بعد الخصم 2000 جنيه، والثانية 1600 جنيه، والثالثة 1200 جنيه، والرابعة 960 جنيها، والخامسة 800 جنيه، والأخيرة 600 جنيه.

ويُذكر أن الفنانة المتألقة أنغام تستعد حاليًا لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف، وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وبعض الأغاني باللهجة الخليجية.