شكرا لاهتمامكم بخبر كل ماتريد معرفته عن سلسلة مطاعم حمو بيكا الجديدة.. الأماكن وموعد الافتتاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المطرب الشعبي “حمو بيكا”، عن اعتزامه افتتاح سلسلة مطاعم جديدة له بالاسكندرية، الفترة المقبلة، تحت اسم “بيكا سندوتش”.

وقال حمو بيكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، إن أول فرع لمطاعمه سيتم افتتاحه بتاريخ 15 أغسطس، مشيرًا إلى انه سوف يتم افتتاح 4 مطاعم.

وأضاف حمو بيكا،:” جايب شيفات كانت شغالة في فنادق كبيرة، وفي سندوتش اسمه بيكا.”

وتابع حمو بيكا :” حاطط صورتي على العلب اللي طالعة للناس، وعلى المناديل والكوبايات وكل حاجة”.

وتعرض حمو بيكا، للعديد من الاعتراضات من جانب المحلات المجاورة له، والتي رفضت بشكل كبير استمراره في فتح المطعم، خوفًا من تعرضهم للخسارة.

وأعلن ملاك الماركات الأخرى، احتجاجهم على تواجد مطعم بيكا وسطهم، قائلين :” لو حمو بيكا فتح مطعمه هيوقف حالنا”.

فيما قال أحد الاشخاص، إن ملاك الماركات هددوا إدارة المول بوقف الإنشاءات إذا أتم حمو بيكا افتتاح مطعمه.

وعلق حمو بيكا على تلك الاعتراضات قائلًا :” ربنا اللي بيقسم الارزاق”.

وفي وقت سابق، نشب خلاف حاد بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بعد تصريحاتهم الاخيرة.

بدأت القصة، عندما حل المطرب الشعبي عمر كمال، ضيفًا الساعات الماضية، ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، على قناة MBC مصر.

وأدلى عمر كمال في الحلقة بالعديد من التصريحات المفاجئة، والتي أبرزها إجابته على سؤال “حمو بيكا بيعرف يغني؟”

وأجاب عمر كمال على السؤال قائلًا: ” “لأ مبيعرفش يغني، هو كراكتر، راجل ليه بصمة في التراك. عنده صوت أجش جهوري في التراك بيعمل نبرة معينة، ومش أي حد يعرف يقول ده.”

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