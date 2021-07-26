شيما الحاج تستعرض جمالها بهذه الإطلالة.. «صور»

حرصت الفنانة شيما الحاج، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت شيما بإطلالة أنيقة مرتدية فستان لامع، وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج المرتكز على الألوان التي تبرز جمالها.

وعلقت الصور قائلة “أنا لا أهجر أحدا ، إنما أتغير بشكل يجعلك تبحث عني وأنا جالسة أمامك”.

آخر أعمال شيما

وعُرض مؤخرا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور “ليلى”، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

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