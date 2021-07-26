أسما شريف منير تفاجىء الجمهور بـ «الإسدال» مع ابنتها .. اتفرج

شاركت الاعلامية أسما شريف منير، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديهات “انستجرام”.

وظهرت الاعلامية أسما شريف منير، في الصورة عبر خاصية ستوري انستجرام، برفقة ابنتها، وهما يرتديان إسدال صلاة.

ولمشاهدة الصورة عبر الرابط التالي:

https://www.instagram.com/stories/asma.sherif.moneer/2626004547261479451/

وفي وقت سابق، أثارت الاعلامية أسما شريف منير، جدل واسع الساعات الماضية، بمنشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديهات “انستجرام”.

وبدأت القصة بنشر أسما شريف منير، صورة لها بملابس مكشوفة جريئة، جعلتها تتعرض لموجة من الهجوم الحاد من جانب الجمهور، مما جعلها تقوم بحذف هذه الصورة.

وكتبت أسما شريف منير: “مسحت الصورة اللي فاتت و قلت انزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر و ساعات بحس بذات بعد ما خسيت اني عايزه البس لبس حلو و بناتي كده و افرح اني بقي شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح”.

وأضافت اسما : ” انا اصلاً مش بحب البس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقيه، فا هقاوم الاحساس ده و هركز مع نفسي و في لبسي اكتر و هحاول انقي لبس يكون معتدل و حلو عشان اشجع نفسي و البنات اللي يتابعني انهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح”.

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