فيفي عبده تشعل الساحل الشمالي بوصلة رقص .. ومتابعون : ولعتي الدنيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو وهي في وصلة رقص في الساحل الشمالي، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت فيفى عبده على الفيديو: “‏مساء الفل من مصر أم الدنيا من الساحل الشمالي ‏بسم الله ما شاء الله يا فوفا أنا بليين لاف يو مش كل قط يتقاله يا مشمش ومش كل فار يعرف يختار اسكوزمي”.

وأثار فيديو فيفي عبده، جدل واسع بين المتابعين الذين علقوا :”ولعتي الدنيا”.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو تهنىء فيه جمهورها، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وعلقت فيفى عبده على الفيديو: “‏كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد عليكم إن شاء الله يا رب وعلى الأمة العربية كلها بحبكم اوي ”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بصورة جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لحفيدتها من حفل التخرج لتشارك جمهورها فرحتها، عبر خاصية ستوري على الانستجرام.

وكتبت فيفي عبده قائلة: “ألف ألف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا مبروك علي التخرج عقبال ما أشوفك عروسة إن شاء الله”.

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