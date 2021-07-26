حمو بيكا يعلن بيع سيارته.. والسبب صادم

عدن - ياسمين عبد العظيم - المطرب حمو بيكا

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عن بعد أنباء مشاجرته في الساحل الشمالي أول أمس، أمام بوابة مارينا 5 للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وذكر «بيكا» لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: «أنا كنت نايم في بيتنا ومعرفش أي حاجة، وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة عشان عربيتي كانت عند بوابة مارينا وفي زحمة، وكل ما العربية تيجي تدخل مايرضوش يدخلوها من وقت الحادثة، كان في خناقة وعلي قدورة نازل يحوش في الخناقة ومسك في واحد، الناس أول ما بيشوفوني بيتلمو عليّا، وبعت عربيتي عشان مش عايز مشاكل».

وتابع: أن المشاجرة الأولى التي كانت بسبب اصطدامه بإحدى السيارات قبل أسبوع في مارينا، لم يكن مخطئًا فيها، ولكن الشخص الآخر كان مسرعًا نحوه في أحد الدورانات مما تسبب في تلف لسيارته، مؤكدًا أنه حصل على 75 ألف جنيه تعويضًا.

وأكمل: «ماكنتش راكب عربيتي كان الشباب اللي شغالين معايا ومنهم نور التوت وعلي قدورة راكبينها، وخبطوا في عربية تانية ونزل أصحاب العربية التانية واتخانقوا مع بعض، وحد صورهم وقال إني كنت موجود معاهم عشان عربيتي كانت موجودة».

كل ماتريد معرفته عن سلسلة مطاعم حمو بيكا الجديدة.. الأماكن وموعد الافتتاح

على صعيد متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربي المهرجانات حمو بيكا، ونور التوت وأصدقائهم أثناء دخولهم في شجار جديد مع مجموعة من الشباب وذلك بمنطقة الساحل الشمالي عند بوابة مارينا 5، وظهر خلال الفيديو معركة ضرب بالأحزمة بين حمو بيكا ورفاقه وبين الشباب، في الوقت الذي ردد أحد الشباب أن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرض للضرب.