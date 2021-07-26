رسالة جديدة من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز.. اتفرج ماذا قال

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة إلى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تمر بأزمة صحية الفترة الحالية، ي إحدى المستشفيات.

ونشر العوضي، منشور جديد عبر حسابه السمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد العوضي :”علي قدرِ أهلِ العزمِ تأتي الشدائدُ.. وتأتي علي قدرِ الكرامِ المكارمُ، وتعظمُ في عينِ الصغيرِ صِغارُها …وتصغرُ في عين العظيمِ العظائمُ”.

ولا تزال الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالة القلق التي سيطرت على جمهور وزملاء الفنانة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل جديدة بشأن تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد اجرائها عملية جراحة صعبة خلال الأيام الماضية، وعلى إثرها تم احتجازها بالعناية المركزة في أحدى المستشفيات.

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية لـ أن الحالة الصحية الآن لياسمين عبد العزيز أخدة في الاستقرار وأنه ومن المقرر أن تخرج من المستشفى بعد 10 أيام تقريباً.

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