فيديو رقص نيللي كريم يتصدر التريند ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة نيللي كريم، مؤشرات التريند على موقع جوجل العالمي، الساعات الاخيرة، بعد تداول مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع الفنان مصطفى قمر في خر حفلاته.

وظهر في الفيديو الفنان مطصفى قمر في وصلة رقص مع الفنانة نيللي كريم على أغنية “حبك نار”، وبعض أغانيه الأخرى.

واستعاد الفنان مصطفى قمر ذكريات فيلم “حبك نار” الذي جمعه بالفنانة نيللي كريم، وحقق نجاح كبير، بغناء العديد من اغنياته في حفله الأخير بالساحل.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة نيللي كريم ، بنشر مقطع فيديو جديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتشارك جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة نيللي كريم، في مقطع الفيديو ، وهي داخل حمام السباحة بفستان سواريه رائع تحضيرًا لجلسه تصوير خضعت لها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بالاضافة إلى أنها وضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة مع مكياج العيون الصاخب .

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