نشكركم على قرائتكم خبر مصدر مسؤول يوضح حقيقة الطبعة الجديدة فئة 1000 ريال بالحجم الكبير على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي حقيقة الطبعة الجديدة فئة 1000 ريال بالحجم الكبير. واوضح المصدر بالقول لا يوجد كميات طباعة جديدة (بتصميم قديم او جديد).
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ونوه في تصريح مقتضب هذه قد تكون مخزون من مطبوعات قديمة لدى احد البنوك او الصرافين قام بتصويرها.
وكانت أنباء تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن طباعة عمله قديمه فئة الف ريال كبيرة وهو مانفاه المصدر المسؤول .
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